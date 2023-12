In den Morgenstunden Politik übt Kritik wegen voller Schulbusse in Kleve

Kleve · Gleich mehrere Linien in Kleve sollen in den Morgenstunden mit dem Ansturm überfordert sein. Bürgermeister und Lokalpolitiker wollen nun am Bahnhof schauen, wie es um die Schulbusse steht. Die Grünen machen einen grundsätzlichen Vorschlag.

08.12.2023 , 05:15 Uhr

Die Schulbusse in Kleve sind überfüllt, meinen mehrere Politiker. Foto: Markus van Offern (mvo)