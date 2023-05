Wegen Schadstoffgutachten Politik schiebt Entscheidung zum Stadtbad auf

Die Planungen für den Bereich rund um das Stadtbad in Kleve werden die vom Klever Bürgermeister Wolfgang Gebing angekündigte „Extra-Runde“ drehen. Dabei hatte Gebing im Hauptausschuss der Politik, die sich nicht entscheiden mochte, zu erklären versucht, hatte die Verwaltung im Rat nochmals angemahnt: Die erneute Vorstellung der Gutachten (mündlich in einem Bauausschuss zu den schriftlich vorliegenden) über Schadstoffvorkommen unter dem alten Stadthallenbau kollidiere nicht mit einer Offenlegung der Planungen. Sogar eher im Gegenteil: Die Offenlage stoße weitere Gutachten an und schaffe endlich Klarheiten, ob man mit dieser jetzt vorliegenden Planung überhaupt arbeiten könne. Die CDU hatte auch Zweifel daran geäußert, was in mündlicher Aussache des Gutachters anders sein solle, als in der schriftlichen. Wie auch immer: Mit der Offenlage hätte man parallel an einer Lösung für das Gelände in exponierter Lage der Stadt arbeiten können. Grüne, SPD, FDP und Offene Klever stimmten gegen eine Offenlage. Allerdings musste sich die Verwaltung auch vorwerfen lassen, dass sie abgewartet habe bis zu einem möglichen Beschluss in der Ratssitzung, anstatt den Gutachter schon für die Sitzung des Bauausschusses am kommenden Donnerstag, 25. Mai, 17 Uhr ins Rathaus der Stadt einzuladen. Dann hätte man noch vor den Sommerferien eine Offenlage beschließen können.