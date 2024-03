Wie schlimm ist es? Klever Politik nimmt volle Schulbusse unter die Lupe

Lange hatte die Kostenpflichtiger Inhalt Klever Politik zuletzt über die Engpässe im Schulbusverkehr diskutiert. Bei einem Ortsbesuch mit Stadtvertretern am Busbahnhof kurz vorm Jahreswechsel gab es dann überhaupt keine Probleme, die Schulbusse waren kaum überfüllt. Doch die Fraktionsvertreter hatten Zweifel: Verläuft normalerweise wirklich alles so reibungslos? Sie kündigten einen Überraschungsbesuch an. Und der fand am Mittwochmorgen statt. Michael Heyrichs (CDU), Vorsitzender des Schulausschusses, hatte eingeladen – und alle Fraktionen waren gekommen. In den frühen Morgenstunden saßen die Stadtverordneten mit dem Nachwuchs im Bus. Die Männer und Frauen hatten sich aufgeteilt, in Kleingruppen nahmen sie unterschiedliche Verbindungen.