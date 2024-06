Ärger um Stellenverteilung Politik macht neuen Vorschlag für Schulsozialarbeit in Kleve

Das Thema Schulsozialarbeit schlägt in der Klever Politik und im Rathaus hohe Wellen. Kostenpflichtiger Inhalt Wie berichtet, hatte der Jugendhilfeausschuss unlängst ein neues Konzept für die Schulsozialarbeit verabschiedet, das mit Blick auf den aktualisierten Schulsozialindex auch eine Neuverteilung der insgesamt zehn Stellen in Kleve vorsieht. Eine deutliche Mehrheit votierte für den Plan, doch es steht der Verdacht im Raum, dass sich einige Ausschussmitglieder kaum mit der Vorlage befasst hatten. Schulleiter sollen, so ist zu hören, im Nachgang Unverständnis geäußert haben: Sie seien im Vorfeld nicht mitgenommen worden.