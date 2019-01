Ärger um Kaskade: Jörg Cosar (CDU) zur Kaskade: „Das kann so nicht bleiben“

Kleve CDU und Grüne sind schockiert über den Zustand des Kaskade. Für die Stadt geht bei diesem Thema Sicherheit vor Schönheit.

Cosar hat Recht: Jeder, der sich das „Werk“ dort anschaut, fragt sich, was haben sich Planer, Bauaufsicht und zuletzt Handwerker dabei gedacht? Der Beton ist kaum begehbar, brutal wurden Spundwände mit einer Anschüttung von Beton in den Hang gerammt, ein monströser Betonanbau am Fuß der Kaskade nimmt dem historischen, einst beeindruckenden Bauwerk die Wirkung, das es einst hatte. Was bleibt, ist Beton, der bereits grünlich angewittert ist oder bröckelig über Geröll liegt. Als ob Planer und Ausführende nicht wussten, dass es hier einen Weg gibt, der weiter begehbar sein soll.