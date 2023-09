Stadtrat zieht Schlusstrich Die Klever Politik fegt die Sportbootschleuse vom Tisch

Die Klever Politik legt die Idee der Sportbootschleuse in Brienen ad acta. Auf Vorschlag der Verwaltung empfahl der Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und -mobilität am Mittwoch dem Rat, die Planung nicht weiter zu verfolgen. Nur die SPD-Fraktion stimmte dagegen. Die Idee der Sportbootschleuse steht seit Jahren im Raum, weil der Deichverband im Zuge der Deichsanierung die alte Schleuse abreißen will: Sie liegt in der Deichlinie und ist untüchtig.