Diskussion über Lockerungen Sind die Klimaregeln fürs Bauen in Kleve zu streng?

Meiden Gewerbetreibende Kleve, weil die Klimaschutzvorgaben in der Bauleitplanung zu streng sind? Meike Rohwer, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen, erkennt solche Tendenzen in der Kreisstadt. „Die Gewerbetreibenden sagen: Das, was ihr fordert, ist unglaublich teuer auf Dächern. Und die Drohung kommt dann recht schnell: Dann gehen wir halt woanders hin“, sagte Rohwer am Dienstagabend im Bau- und Planungsausschuss. Weil man Abwanderungen im Rathaus verhindern will, schlägt die Stadt nun vor, zumindest manche Regeln zu lockern.