Politik diskutiert Maßnahmen Müssen Radfahrer in der Klever Fußgängerzone bald wieder absteigen?

Hat die Klever Innenstadt ein Problem mit Fahrrad-Rasern? Fachleute der Unfallkommission sehen die Fußgängerzone jedenfalls als Unfallhäufungsschwerpunkt, weshalb die Stadt unlängst wie berichtet an Zufahrtswegen Neontafeln installiert hat, die Radfahrer darauf aufmerksam machen, dass Schritttempo einzuhalten ist, also in der Regel fünf bis sieben Kilometer pro Stunde. Wer auf der Großen Straße unterwegs ist, weiß allerdings, dass Passanten nicht selten links und rechts von zügig in die Pedale tretenden Radfahrern überholt werden. Ein noch größeres Ärgernis sind für viele Menschen E-Scooter, die slalomfahrend herunterrauschen.