Kein Moritz-von-Nassau-Preis mehr Klever Kulturpreis soll wegen Sklavenhandels neuen Namen kriegen

Stadtarchivarin Katrin Bürgel hat ganze Arbeit geleistet. In der Diskussion um den Klever Statthalter und Namengeber des Kulturpreises, Prinz Moritz von Nassau-Siegen, hatte sie die Historie des Prinzen und vor allem seine Verstrickungen in den Sklavenhandel, den die Niederländer in Brasilien betrieben, für den Ausschuss für Kultur- und Stadtgestaltung aufgearbeitet und griffig dargestellt. Es ging um das Für und Wider der schillernden historischen Persönlichkeit, die doch sehr tief in den Sklavenhandel verstrickt war. Bürgel bezog sich dabei vor allem auf die niederländische Aufarbeitung der brasilianischen Vergangenheit von Nassau-Siegens in der westindischen Compagnie (WIC).