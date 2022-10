Finanzierung stoppte Vorhaben : Politik diskutiert das Aus der Seehundanlage – noch Hoffnung für den Tiergarten?

Kleve Auf Antrag der Klever Sozialdemokraten soll die Debatte um die Sanierung und Erneuerung des Klever Tiergartens und das Aus für die Seehundanlage geführt werden. Besteht noch Hoffnung auf ein Fortbestand des Geländes?

Vor allem erwarten die Sozialdemokraten eine Begründung des Klever Kämmerers Klaus Keysers und des Bürgermeisters Wolfgang Gebing, ob und warum sie für die Stadt dem Klever Zoo signalisiert haben, dass es keine städtischen Zuschüsse für die Planungen des neuen Tiergarten geben werde. Vor allem reiben sich die Klever Sozialdemokraten daran, warum sich bei dem Vor-Ort-Termin im Tiergarten am 13. September in Anwesenheit der Fraktionen keiner seitens der Stadt erklärt habe, dass das dort besprochene Konzept für den Tiergarten bereits zu diesem Zeitpunkt keine Chance auf eine zeitnahe Umsetzung gehabt habe, so SPD-Fraktionschef Christian Nitsch. „Und auch im Haupt- und Finanzausschuss am 14. September und im Rat am 21. September sind die Pläne der Verwaltung mit keinem Wort durch den Bürgermeister thematisiert worden“, heißt es im SPD-Antrag.