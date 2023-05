Politik berät über attraktives Baugebiet Hallenbad: Wohnen statt Schwimmen

Es ist der nächste Anlauf der Klever Verwaltung, eine Lösung für das Gelände des alten Hallenbades in Kleve zu finden. Der erste Versuch war vor geraumer Zeit von der Politik abgelehnt worden: die Zahl der Wohnungen zu groß, die Höhe mit bis zu vier Geschossen zu hoch. Die Fläche als solche ist attraktiv – auf der einen Seite liegt sie mit Blick auf das Wasser des Kermisdahls und den angrenzenden Park, die Stadtbadstraße ist eine ruhige Wohnstraße mit Reihenhausbebauung und läuft in einem kleinen Parkplatz mit Wendehammer aus. Danach folgen Grünflächen. Die Parallelstraße In den Galleien ist ebenfalls eine Wohnstraße. Die Straße Königsgarten ist ebenfalls von Wohnbebauung geprägt, allerdings liegt hier auch das gleichnamige Restaurant „Königsgarten“ mit Außengastronomie und Anschluss ans Wasser.