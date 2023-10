Polen-Wahl im Ausland Werden die Stimmen aus dem Kreis Kleve am Ende wertlos?

24 Stunden. Soviel Zeit werden die ausländischen Wahllokale am kommenden Wahlsonntag haben, um alle abgegebenen Stimmzettel auszuzählen und an Warschau zu übermitteln. Alle Mitglieder aller Wahlkommissionen müssen sämtliche Stimmzettel überprüfen. Durch das Mehraugenprinzip stelle man Transparenz sicher, so die Begründung der Regierung. Andererseits, mahnen Kritiker, könne es auch darum gehen, die Stimmen einer in großen Teilen PiS-kritischen polnischen Auslandsbevölkerung unter die Lupe zu nehmen.