Platz an Herzogbrücke Klever sind elektrisiert von der Idee des neuen Verkehrspavillons

Die Stadt Kleve will ihre Plätze aufhübschen, sie sichtbarer machen, erlebbarer. Auch der Platz an der Herzogstraße am Beginn der Fußgängerzone steht im Fokus der Verwaltung. Wie berichtet hat das Bedburg-Hauer Planungsbüro Geo3 mittlerweile auch einen ersten Vorschlag erarbeitet, wie der Platz weiterentwickelt werden könnte – die Politik zeigte sich angetan. Und am Dienstagabend kamen knapp 50 Bürger im Ratssaal zusammen, um ihre Meinung zu äußern.