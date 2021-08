Mai 2022 : Umweltfestival auf der Wasserburg Rindern

KLEVE Die Planungen sind bereits angelaufen. Schirmherr wird Weihbischof Rolf Lohmann. Wer im kommenden Jahr teilnehmen möchte, kann sich bereits jetzt anmelden.

Mit an Bord sind unter anderem Fridays for Future, die evangelische Kirche, die Pfadfinder der DPSG sowie haupt- und ehrenamtliche Vertreter der katholischen Kirche. Schirmherr ist Rolf Lohmann, Weihbischof für den Niederrhein und Recklinghausen sowie Umweltbischof bei der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) Thematisch sollen bei dem Festival „Stand up for Nature“ Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Naturschutz im Mittelpunkt stehen, angesprochen werden insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene. Projektleiter Johannes Haesser sagt, dass es eine Infomeile, zahlreiche Workshops und ein ansprechendes Bühnenprogramm geben soll. „Als wir mit den Planungen begonnen haben, hätte ich nicht gedacht, dass es so groß wird.“