Neubau neben Hochschule: Offene Klever sind gegen Altenheim neben Hochschule

Kleve Für einen großen Neubau zwischen Audimax und den beiden Punkthäusern soll der Bebauungsplan geändert werden.

Auch der CDU-Antrag wurde im Rat der Stadt Kleve von Fraktionschef Wolfgang Gebing zurückgezogen: Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer und Fachbereichsleiter Dirk Posdena hatten schon im Vorfeld dringend angeraten, die Sperre zu belassen. Nur so habe man noch Einfluss auf das Geschehen an dieser Stelle und könne mit dem Investor beispielsweise über eine entsprechende städtebauliche Gestaltung verhandeln, falls man dort eine solche Einrichtung wolle. Dem folgte auch der Vorschlag von Kämmerer Willibrord Haas im Rat: Die Politik möge die Verwaltung beauftragen, die städtebaulichen Rahmenbedingungen zu prüfen und zunächst die Veränderungssperre bestehen zu lassen. Das wurde dann auch so beschlossen. Grünen-Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes mahnte an, dass in den Ausschüssen erst geklärt werden müsse, was man dort überhaupt machen will. Zuvor hatte die Politik in den Fachausschüssen auch angemahnt, dass die Stadt Reserveflächen für die Hochschule bereit halten müsse. Dazu hatte Haas betont, dass die Stadt hier sehr wohl Vorsorge trage und mehrere, auch sehr große Grundstücke am und in Campusnähe in der Hand habe.