Landesgartenschau 2029 Welche Lehren Kleve aus dem Floriade-Debakel ziehen kann

Als im Klever Rat jüngst der Nachtragshaushalt von Kämmerer Klaus Keysers auf der Tagesordnung stand, diskutierten die Lokalpolitiker vor allem über den Ansatz für die Landesgartenschau, die 2029 in der Kreisstadt stattfinden soll. 1,6 Millionen Euro werden für das laufende Haushaltsjahr angesetzt. Daniel Rütter, dessen FDP-Fraktion gegen eine Laga-Bewerbung gestimmt hatte, votierte für den Vorschlag – verband das „Ja“ aber mit einem Appell. Wenn schon Millionengelder in das Event fließen, sei wichtig, dass es den Fokus auf Niederländer legt. „Sie müssen wir für Kleve gewinnen“, sagte Rütter. Landesgartenschauen in Nordrhein-Westfalen seien bei den Nachbarn praktisch unbekannt. Rütter weiter: „Unsere Kundschaft sitzt nicht in Bielefeld oder Dortmund, sondern in Arnheim, Nimwegen oder Utrecht.“