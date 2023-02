Reaktion auf Karnevalsbütt „Marxloh grüßt die Funkertwens“ – das steckt hinter dem Großplakat in Kleve

Nachdem die Männer zunächst imitierten, wie sie sich einen Muezzin-Ruf vom Klever Schwanenturm vorstellen, stimmten sie auf die Melodie von „Les Champs-Elysées“ ein Lied auf die Oberstadt an. „Wir geh‘n durch unsere Oberstadt, die nicht mehr viel zu bieten hat. Der Klever Einzelhandel ist fast passé. Drei Shisha- und noch Cocktailbars, die Lebensmittel Afrikas, die meisten von uns fahren nur noch zum EOC. Oh Hoffmannallee, oh das tut so weh. Bloß essen international, Imbiss türkisch überall, davor ich nur Mercedes seh, oh Hoffmannallee“, sangen die Männer, um dann in der zweiten Strophe weiterzutexten: „Ein Malheur, ey ich schwör, jede Ecke ein Friseur. Ob die nur die Haare waschen, habe ich mich gefragt. Oh Hoffmannallee, wir sagen adé. Und dann kommt noch im Galopp der nächste Profi-Handyshop, bald hast du den Status Quo von Duisburg Marxloh.“