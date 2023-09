Hospiz in Donsbrüggen Den Abschied vom Leben begleiten

Ein Ort der Ruhe, der Stille, des Abschiednehmens und des Weinens, aber auch ein Ort der Zugewandtheit, des Zuhörens, des Innehaltens, der Nähe sowie der gemeinsamen Freude über die schönen Dinge, die in den letzten Tagen, Wochen und Monaten des Lebens passieren – all dies ist das Hospiz in Donsbrüggen. Bei ihrem Besuch haben jetzt die Auszubildenden der Pflegeschule des SOS-Kinderdorf Niederrhein einen Eindruck in die palliative Versorgung zum Ende des Lebens erhalten.