Verabschiedung in Kleve : Pfarrerin Elisabeth Schell geht nach 18 Jahren in den Ruhestand

Abschiedsgottesdienst nach 18 Jahren als Pfarrerin: Elisabeth Schell in der evangelischen Versoehnungskirche in Kleve. Die scheidende Pfarrerin wird in Kleve bleiben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Beim Gottesdienst in der Versöhnungskirche in der Stadt Kleve wurde die Pfarrerin nach 18 Jahren verabschiedet. Trotzdem bleibt die 65-Jährige der Gemeinde und auch der Stadt erhalten.

Auch wenn sie geht, bliebt sie: Pfarrerin Elisabeth Schell sagte nicht „Adieu“, sondern: „Wir sehen uns“. Und nach ihren Abschiedsworten applaudierten die Gottesdienstbesucherinnen lange im Stehen. Großer Dank für die 18 Jahre, die Pfarrerin Elisabeth Schell in der Evangelische Kirchengemeinde Kleve tätig gewesen ist. Sie wurde am Sonntag vom Superintendenten, Pfarrer Hans-Joachim Wefers, von der Dienstpflicht in der Gemeinde und als Pfarrerin der Evangelischen Kirche im Rheinland entbunden. Der Ruhestand begann per üblichem Handschlag. „Dank“ stand im Mittelpunkt des von der Kantorei unter der Leitung von Thomas Tesche mitgestalteten und Pfarrer Achim Rohländer geleiteten Erntedankgottesdientes. Das Gleichnis des Sämanns, der seine Samenkörner großzügig auf den Wegesrand, auf steinigen Boden und auf fruchtbaren Acker wirft, war Thema der Predigt von Elisabeth Schell. Ihr kamen bei der Betrachtung des Bibeltextes drei Gedanken: Das Einstimmen in die Freude des Sämanns über den 100-fachen Ertrag der Samen auf dem fruchtbaren Boden. Zweitens auch das „Erstaunen“ über diese Freude, trotz vieler nicht aufgegangener Samenkörner. Drittens der „Dank“ für alles, was aufgegangen ist. Aber: „Auch heute denken wir Menschen oft über nicht aufgegangene Saat nach“, so Schell: Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Politikerinnen und Politiker, Mitarbeitende in der Kirche: sie alle haben Wünsche und Ideen wie sich Kinder, Schüler und ihre Vorhaben am jeweiligen Wirkungsort entwickeln sollten oder könnten. Oft komme es dann anders.