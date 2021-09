Tierschutz : Peta erstattet Anzeige wegen Schliefenanlage in Kleve

KLEVE Die Organisation wirft dem Teckelklub Kleve, der die Anlage laut Peta betreibt, Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vor. Der Verein wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern.

Eine Schliefenanlage wird zur Ausbildung von Jagdhunden genutzt. Dabei handelt es sich um einen künstlich angelegten Fuchsbau. Ein speziell dafür gehaltener, zahmer Fuchs wird durch den für die Anlage zuständigen Schliefenwart in den Bau eingesetzt. Anschließend ist es die Aufgabe des Jagdhundes, der Geruchsspur des Fuchses im Bau bis zum zentralen Wohnraum, dem so genannten Kessel zu folgen und den Fuchs so lange zu verbellen, bis dieser den Kessel verlässt. Zum Schutz des Fuchses ist der Kessel dabei durch technische Vorkehrungen vom Rest des Baues getrennt, so dass es zu keinem unmittelbaren Körperkontakt zwischen Hund und Fuchs kommen kann.