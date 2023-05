Nach Kritik der Grünen Pellet-Gas-Heizung bleibt Lösung für KAG-Neubau

Die Ingenieure des von der Stadt beauftragten Büros berechneten die Kosten und den CO 2 -Ausstoß im Jahr bei einer Heizung mit Geothermie und bei der geplanten Pellet-Gas-Heizung. Die Luftwärme-Pumpe als Heizsystem sei irgendwann aus der Rechnung herausgenommen worden, weil sie bei einem Objekt wie dem Bau des Konrad-Adenauer-Gymnasiums nicht umsetzbar gewesen wäre, so Rauer. Der Einbau einer auf Geothermie beruhenden Heizungsanlage sei mit rund 1,3 Millionen Euro fast dreimal so teuer wie die veranschlagte Gas-Pellet-Heizung. Gerade in diesem Bereich seien die Preise in den vergangenen Jahren erheblich angestiegen, so Rauer. Auch bei der Ökobilanz liege die Gas-Pellet-Heizung vorne, die mit 120 Tonnen CO 2 pro Jahr 20 Prozent weniger ausstoße als die Geothermie-Anlage. Unterm Strich blieben trotz der gestiegenen Pellet- und Gaspreise auch die laufenden Kosten niedriger. Auch, weil die Stromkosten gestiegen seien.