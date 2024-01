Scheitelpunkte am Wochenende Pegelstände steigen weiter – Schenkenschanz wieder eine Insel

Das Hochwasser am unteren Niederrhein steigt weiter – wenn auch nicht so stark wie prognostiziert. Am Freitagvormittag lag der Pegel vor Emmerich bei 6,66 Metern, bis Sonntag sollen es 7,94 Meter sein. In Rees war der Rhein zum gleichen Zeitpunkt 7,55 Meter hoch, bis zum Wochenende sollen es neun Meter sein. Im niederländischen Lobith bei Kleve stand das Rheinwasser am Freitagmorgen bei 13,12 Metern, ein Plus von 89 Zentimetern im Vergleich zum Vortag. Damit ist aber auch klar: Die Pegel stiegen nicht so stark und zügig wie befürchtet. Am Wochenende soll dann der Scheitelpunkt erreicht sein, nach Angaben des Klever Hobby-Meteorologen Hubert Reyers in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Allerdings kommt ein Wetterumschwung auf die Region zu: von nass und windig auf trocken, zeitweise sonnig und frostig mit einem zunehmend kalten Nordostwind. Die Pegel werden dann deutlich fallen, geflutete Wiesen und Felder könnten Anfang nächster Woche Eisflächen werden.