Kleve : Streit der Rats-Parteien um Sanierung der Tribüne

Kleve Offene Klever, CDU und SPD in der Diskussion um die Sanierung und Sicherung der Tribüne des 1. FC Kleve, für deren Ausbau 350.000 Euro im Haushalt stehen.

Nachdem die Offenen Klever den Klever Christdemokraten vorgeworfen hatten, für die von ihr geforderte Sanierung der Tribüne für den 1. FC Kleve keine konkreten Pläne vorgelegt zu haben und diese auch nicht nachgefragt zu haben, meldeten sich auch die Sozialdemokraten zum Thema Sport zu Wort. In intensiven Diskussionen und Abstimmungen im Sportausschuss sei mit den Vereinen VfL Merkur und dem 1.FC Kleve eigentlich ein Konzept erarbeitet worden, um eine neue Sporthalle an der Tribüne zu errichten. „Wir waren auf einem guten Weg, alle Interessen zu vereinigen: Ein Standort in Verbindung mit der Stadiontribüne“, dann habe die CDU aber „alle Wünsche und Empfehlungen der Vereine in den Wind geschlagen“ und die Errichtung der Sporthalle am Gustav-Hoffmann-Stadion beantragt, wirft SPD-Fraktionschefin Petra Tekath der Klever vor. Beschlossen wurden der Standort der Sporthalle im Gustav-Hoffmann-Stadion vom Rat dann aber mit großer Mehrheit, die in der Addition mehr als die Stimmen von UK, Grüne und CDU ergeben. Die SPD erwartet jetzt, so Tekath, dass es am Standort Stadion zu Klagen von Anwohnern gegen die Halle komme. Jetzt moniere die CDU, dass es kein Vorankommen in Sachen Tribüne gebe, dabei wäre man schon ein gutes Stück weiter, wenn man die Zweifachsporthalle auf dem Parkplatz vor der Tribüne gebaut hätte. An diesem Standort scheint die SPD nicht mit Klagen der Anwohner vom Bresserberg zu rechnen.