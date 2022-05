Kleve : Parteien rufen gemeinsam zum Müllsammeln auf

Kleve Die Grünen, CDU, FDP, FDP, OK und SPD in Kleve laden alle Bürger ein, am 11. Juni die Stadt sauberer zu machen. Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) unterstützen die Aktion.

Das überparteiliche Bündnis will auf Abfall auf Bürgersteigen, am Rande der Gehwege, im Wald oder auf den Äckern aufmerksam machen und gleichzeitig so viele Teile der Stadt wie möglich miteinander säubern. Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) unterstützen die Aktion und stellen ihre Werkzeuge und ihren Hof als Treffpunkt zur Verfügung.

Treffpunkt ist um 10 Uhr bei den USK, Brabanter Straße 62. Dort erfolgt die Ausgabe von Müllsäcken, Zangen, und Handschuhen und es besteht die Möglichkeit, Gruppen zu bilden. Gesammelt werden kann einfach im eigenen Viertel, in Parks oder auf Spielplätzen, Landwegen, überall dort, wo es verschmutzt ist. Um 14 Uhr ist wieder Treffpunkt bei den USK mit der Rückgabe des gesammelten Mülls und der Werkzeuge. Hier wird als Dankeschön eine kleine Stärkung und ein Getränk angeboten. Telefonische Anmeldung oder Fragen können gestellt werden unter Telefon 01721 847730. Eine Anmeldung ist wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Die Veranstalter würden sich freuen, wenn während der Aktion Fotos gemacht und auf den sozialen Medien unter #SauberesKleve #MüllSammelaktion #MitDabei geteilt würden.