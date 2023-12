Mehrere Monate im Jahr Parkplätze vor dem Klever Tiergarten sollen kostenpflichtig werden

Tiergarten-Chef Martin Polotzek hatte auf mehr gehofft, aber immerhin: Der Klever Stadtrat entschied am Mittwoch, den Betriebskostenzuschuss für den Zoo von 150.000 auf 200.000 Euro zu erhöhen. Zudem soll ein Zuschuss in Höhe von 175.000 Euro für die Modernisierung der Trampeltier-Anlage fließen. Eine Mehrheit hat zudem dafür plädiert, die Parkplätze an der Tiergartenstraße künftig zu bewirtschaften. 60 Prozent der Einnahmen sollen dem Tiergarten zufließen.