Bisher geduldet Warum das Parken zwischen Alleebäumen in Kleve jetzt verboten ist

Bis jetzt wurde es geduldet: das Parken auf den Grünstreifen unter den Bäumen der Klever Alleen. Das ist jetzt vorbei – zumindest für die obere Lindenallee. Bei einem Ortstermin auf der alten Allee mit Anwohnern, Vertretern von Polizei, Stadt und Umweltbetriebe (USK) ging es um drei Punkte: Anwohner bemängelten an der Rechts-Vor-Links-Kreuzung bei Bresserbergstraße und Lindenallee viele Beinahe-Unfälle. Es ging um zu schnelles Fahren in der Tempo-30-Zone auf der Bresserberg-, Brabanterstraße und der Lindenallee und nicht zuletzt um das Parken an jungen Bäumen, die einige der fast 100 Jahre alten Linden dieser Allee ersetzten, die Sturm und Pilzbefall zum Opfer gefallen waren.