Neuer Parkautomat in Kleve Parken an der Herzogstraße kostet jetzt Gebühren

Kleve · An der Herzogstraße in Kleve steht jetzt ein Parkautomat. Eigentlich sollten dort schon seit 1. Januar Gebühren erhoben werden – doch die Lieferung des Automaten dauerte. Was Parker jetzt beachten müssen.

10.11.2023 , 17:58 Uhr

Der neue Automat an der Herzogstraße – Solarmodul inklusive. Foto: Jens Helmus

Von Jens Helmus