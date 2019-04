Schule an den Linden in Kleve : Streit um Schadstoffmessungen in belasteter Grundschule

Kleve Weitere Untersuchungen in der frisch sanierten Grundschule

„Der Gutachter empfahl, Vorsorgemaßnahmen durchzuführen, die eine bessere Lüftung und Reinigung vorsahen. Die Maßnahmen wurden in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Kleve umgesetzt“, schreibt Jög Boltersdorf, Sprecher der Stadt. Außerdem sei in den letzten Tagen eine zusätzliche Versiegelung auf das Parkett aufgebracht worden, so Boltersdorf. „Im Laufe der Woche werden sowohl in dem bereits genannten Klassenraum als auch in weiteren Klassenräumen erneut Raumluftmessungen erfolgen“, so der Stadtsprecher. Die Ergebnisse werden in zwei bis drei Wochen vorliegen und sollen mit verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten im Vergabeausschuss am 7. Mai vorgestellt und erörtert werden.