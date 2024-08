Neuer Pächter gesucht Rainer Vogt gibt die Gerichtskantine Kleve auf

Die Zukunft der Kantine beim Land- und Amtsgericht in der Schwanenburg in Kleve ist offen. Gastronom Rainer Vogt, der die Kantine seit Ende 2021 betrieben hat, macht zum Jahresende Schluss. Daher wird nun ein neuer Pächter gesucht. „Wir ziehen uns zurück, weil wir komplett aufhören“, sagt Vogt, der sich bald Kostenpflichtiger Inhalt wie berichtet auch aus dem Casa Cleve am Tichelpark zurückziehen wird. Vogt kam während der Corona-Pandemie mit dem Justizgebäude in Berührung, weil er auf dem Burgberg eine Teststation einrichtete. Zuvor hatte die Mensa längere Zeit leergestanden.