12. November : Oraniendeich wieder offen

KLEVE Ab Mittag soll am Freitag der Verkehr wieder freigegeben werden. Damit ist der Deichverband mit den Baumaßnahmen ein halbes früher als erwartet fertig geworden.

(mgr) Ab Freitag, 12. November, soll die Straße über den Oraniendeich wieder befahrbar sein. Die Straße an der neuen Deichlinie am Rhein und am Altrhein entlang zwischen Rheinbrücke und Griethausen soll am Freitag spätestens ab Mittag geöffnet sein.