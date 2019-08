Kleve : Oktoberfest steht in den Startlöchern

Kleve Vom 20. bis 28. September steigt die Sause auf den „Klever Wiesn“ hinter dem Bahnhof. 11.000 Gäste werden erwartet. Für die Samstage sind bereits alle Karten verkauft, für die Freitage gibt es noch einige Tickets.

Das Fest geht an den Freitagen 20. und 27. September sowie an den Samstagen 21. und 28. September über die Bühne. Eröffnet wird das Oktoberfest auch in diesem Jahr wieder von Bürgermeisterin Sonja Northing am Freitag, 20. September, um 18 Uhr mit dem Fassanstich. Moderiert wird die Eröffnung von Tobias Budde.

Auftakt Für diejenigen, die es nicht abwarten können, bis das Oktoberfest beginnt, hat Kle-Event den „Bayerischen Abend“ geplant. Am Samstag, 7. September, gibt es ab 17 Uhr in der „Augenblick Skylounge“ an der Tichelstraße 11 in Kleve eine Trachten-Modenschau.

O’zapft is : Oktoberfest steht in den Startlöchern

Bis hierhin ist alles wie gehabt, und das Konzept ist das gleiche wie in den Vorjahren. Doch es gibt auch einige Neuerungen: „Auf Wunsch vieler Gäste haben wir das Wertmarkensystem wieder eingeführt“, sagt Karnau. Heißt: Mit Bargeld können die Getränke und Speisen nicht gezahlt werden. Wer Wertmarken erwerben möchte, kann dies auch mit der EC-Karte tun. Die Bewirtung übernehmen hauptächlich Mädchen aus Tanzgarden. „In diesem Jahr haben wir mehr Mädels, die das Essen herum bringen“, kündigt Karnau an. Neben den Traditionsgerichten Haxe und Hendl wird in diesem Jahr auch Leberkäse und Käsespätzle angeboten. „Die Getränkepreise sind gleich geblieben“, sagt Karnau. Eine Maß Bier (König Ludwig hell“ geht für 10,40 Euro über den Tresen. Eine Cocktailbar wird es auch wieder geben. Da die Tickets in diesem Jahr ausschließlich elektronisch verkauft werden, gibt es in diesem Jahr auch keine Abholung. „Das E-Ticket wird am Eingang gescannt. Dann erhalten die Gäste ein Heft mit einem Gutschein für eine Maß Bier und den Essensmarken“, erläutert Karnau.