Kleve : Kein Oktoberfest in Kleve

KLEVE Kle-Event sagt die Groß-Veranstaltung für 2021 ab. Ob und wann es in der Kreis-Stadt eine Fortsetzung gibt, steht derzeit noch in den Sternen.

In diesem Jahr wird es in Kleve kein Oktoberfest geben. Das teilte am Mittwoch der Veranstalter Kle-Event mit. Wörtlich heißt es: „Corona verhindert Großveranstaltungen leider noch immer und auch uns als Veranstaltern obliegt eine enorme Verantwortung. Niemand kann absehen, wie sich die Inzidenzen in den kommenden Monaten und auch mit Sicht auf den Herbst entwickeln werden. Schweren Herzens müssen wir also mitteilen, dass das Klever Oktoberfest in diesem Jahr leider auch nicht stattfinden wird.“ In der kommenden Woche will der Veranstalter weitere Informationen bekannt geben.