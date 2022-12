Spende für die Jugendeinrichtung Heizkosten für die Movefactory übernommen

Die „Factory“ hat bis jetzt einen städtischen Zuschuss von 7000 Euro im Jahr bekommen. Der soll, so Andrea Kamps (CDU), Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses in der Ratssitzung, künftig in den Jugendhilfeplan aufgenommen und damit langfristig gewährt werden, sodass die Movefactory nicht Jahr für Jahr den Förderantrag stellen und bangen muss, ob er angenommen wird. Die Deckungslücke bis zum Jugendhilfeausschuss im März übernimmt Kämmerer Klaus Keysers per Verfügung (wir berichteten).