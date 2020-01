Politik : OK: Venloer Rathaus als Vorbild für Klever Bauten

Kleve Die Offenen Klever besichtigten den Vorzeigebau in der Stadt an der Maas. Vor Ort machten sie sich selbst ein Bild von der innovativen Gestaltung.

Anne Fuchs von den Offenen Klevern (OK) gehört zu den schärfsten Kritikern vieler Bauvorhaben in der Klever City. Das gilt ebenso für OK-Mitglied Clemens Giesen. Der Restaurator legt immer wieder den Finger in die Wunde, wenn es gilt, auf Klever Geschichte und den sensiblen Umgang mit der Nachbarschaft bei Neubauten hinzuweisen, wenn es gilt, letzte historische Reste in der Stadt zu wahren. Beide gehörten jetzt zur Truppe der OK-ler, die das neue Rathaus der Stadt Venlo in den nahen Niederlanden besichtigten – ein Bau, der nicht nur wegen seiner Modernität, sondern vor allem wegen seiner nachhaltigen Bauweise für Aufmerksamkeit in Fachkreisen sorgte.