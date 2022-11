Warnung vor Schuldenberg Offene Klever lehnen Haushalt ab

„Unsere Position war und ist: Investitionen, insbesondere beim Gebäudemanagement der Stadt Kleve, sollten streng geprüft werden. Es sollte versucht werden, die zahlreichen Investitionsvorhaben hinsichtlich städtischer Personalressourcen, Folgekosten und Auswirkungen auf Umwelt und Klimaschutz in einer Prioritätenliste zusammenzufassen, gegenenfalls zu schieben, ,abzuspecken‘ oder auch zu streichen“, führt Weinrich aus. Damit wagen sich die OK weit hinaus: „Keine andere Fraktion war bereit, darüber auch nur zu reden“, sagt Weinrich. Der OK-Antrag, eine Haushaltskommission einzurichten, in der diese und andere Themen kontinuierlich behandelt und mit Beschlussempfehlungen versehen werden sollten, sei von allen anderen Fraktionen abgelehnt worden. „Die OK hatten in den leider nur zwei Gesprächsrunden zum Haushalt ihre Bereitschaft erklärt, auch unbequeme, unpopuläre Beschlüsse mitzutragen – unter der Voraussetzung von größtmöglicher Transparenz zwischen Rathaus und allen Fraktionen“, so Weinrich.