Sommerhitze am Niederrhein Warum die Brunnen in Kleve ausgerechnet jetzt trockengelegt sind

Kleve · Wenn das Wasser sprudelt, zieht es im Sommer vor allem Kinder an. Aber sowohl am Elsabrunnen als auch am Koekkoekplatz gibt es Probleme. Wir haben die Stadt Kleve gefragt, wann das Wasser wieder fließen soll.

14.06.2023, 17:50 Uhr

Blick auf die Brunnenanlage am Koekkoekplatz. Diese liegt aktuell trocken. Foto: Marc Cattelaens

Von Marc Cattelaens

Der Juni bescherte den Klevern bislang viel Sonnenschein und hohe Temperaturen. Viele Einheimische und Gäste von außerhalb nutzten das schöne Wetter in den vergangenen Wochen, um an den öffentlichen Plätzen der Stadt ein kühles Getränk zu sich zu nehmen. Ein Blick aufs Wasser blieb ihnen dabei allerdings verwehrt. Denn die großen städtischen Brunnenlagen liegen bereits seit Tagen trocken. Wir haben uns bei der Stadt nach den Gründen erkundigt.