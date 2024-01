„Chancen nicht schlecht“ NRW-Umweltminister wirbt für Nationalpark Reichswald

Hat der Reichswald Chancen, der zweite Nationalpark Nordrhein-Westfalens zu werden? Oliver Krischer, NRW-Umweltminister, positionierte sich am Donnerstagabend bei einer Informationsveranstaltung im Klever Kolpinghaus eindeutig. Zwar wolle er das Ergebnis des Bewerbungsverfahren nicht vorwegnehmen, aber: „Ich glaube, dass die Chancen am Ende nicht schlecht sind, weil der Reichswald schon etwas Besonderes ist.“ Schließlich sei der Wald ein Stück weit einzigartig im nordwestdeutschen Tiefland, zudem gehören die Flächen zuvorderst dem Land – die organisatorischen Hürden dürften also gering sein.