In Köln ausgezeichnet NRW-Staatspreis für den Klever Wilfried Grootens

Sind die Scheiben verklebt, werden sie geschliffen, so lange, bis die 35 Einzelteile zu einem Ganzen werden - im Fall von „Closed Vessel 9“ eine Halbkugel, in der die imaginäre Kugel schwebt. Manchmal sind es auch Quader oder Würfel in die Grootens seine dreidimensionalen Figurationen zaubert. Der 1954 in Uedem geborene Glaskünstler hatte einst sein Atelier neben dem Stahlbildhauer Günter Zins in der ehemaligen Klever Kakao-Frabik Bensdorp. Jetzt arbeitet Grootens mit Blick auf die Niederung auf dem Hof Ten Berge.