Für Schüler und Studenten Noch kein Grünes Licht für Kulturticket in Kleve

Kleve · Kaum Jugendliche nehmen derzeit städtische Angebote in Anspruch. Daher will die SPD ein Kulturticket für 15 Euro im Jahr an den Start bringen. Die Verwaltung ist skeptisch, die Politik hat nun eine Entscheidung gefällt.

12.12.2023 , 05:15 Uhr

In der Klever Stadthalle wird Kultur geboten. Nur nehmen junge Menschen die Angebote kaum in Anspruch. Foto: Konzerte Stadt Kleve/STEFAN MUELLER