Stau im Sozialamt Noch immer sind 550 Wohngeld-Anträge in Kleve offen

Der Vertreter der Verwaltung erklärte, dass derzeit 150 Anträge pro Monat eingingen: Erstattungs-, Wiederholungs-, Überprüfungs- und Erstanträge. „Es ist so, dass wir mehr Anträge pro Woche abschließend bearbeiten als pro Woche reinkommen“, sagte Erps. Man habe auf ein noch besseres Verhältnis gehofft, Ausfallzeiten von Mitarbeitern hätten die Lage aber erschwert. Mittlerweile sei die Wohngeldstelle wieder vollzählig, so der Fachbereichsleiter. „Wir werden die Rückstände weiter aufarbeiten können“, sagte Erps. Zudem bekomme man im Sommer Hilfskräfte, die zuarbeiten, etwa im Telefondienst. Und: Im September komme eine weitere Kollegin aus der Elternzeit. So sei man schlagkräftig aufgestellt.