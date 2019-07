Kleverin wird Präsidentin : Nina Kiesow ist Präsidentin des Verbandes Lederwaren

Kleve Nina Kiesow wurde auf der Deligierten-Versammlung des Handelsverbandes Lederwaren einstimmig zur Präsidentin gewählt.

() Kiesow an der Großen Straße in Kleve gehört zu den traditionsreichsten Einzelhandelsgeschäften in der Klever Innenstadt. Seit 1850 vertrauen Kunden auf den Lederfachhandel direkt vor ihrer Tür - der sich auch den Herausforderungen in Zeiten des Internets stellt. Seit 15 Jahren führen Sebastian und Nina Kiesow den Fachhandel in der 5. Generation und führten das Geschäfts ins 21. Jahrhundert.