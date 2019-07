Interview Nina Kiesow : Erste Frau an der Spitze des Verbandes

Erste Frau an der Spitze des Verbandes

Kleve Nina Kiesow ist als Präsidentin das bundesweite Gesicht des Handelsverbandes Lederwaren.

Die Kleverin Nina Kiesow ist das neue Gesicht des Handelsverbandes Lederwaren. Bundesweit. Sie vertritt die Branche auf Messen und in den Gremien. Der Bundesverband des Deutschen Lederwaren-Einzelhandels (BLE) sieht sich als die Berufsorganisation des Einzelhandels mit Lederwaren (Taschen, Mappen, Rucksäcke, Reisegepäck, Kleinlederwaren und so weiter). Unternehmen, die dem regionalen Einzelhandelsverband angehören, werden vom BLE in allen branchenmäßig relevanten Fragen informiert und beraten. Der BLE ist Gesprächspartner für Behörden, Wirtschaftsinstitutionen, Messen und Verbraucherverbände. Wir sprachen mit der neuen Präsidentin.