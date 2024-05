Projekt der Stadtwerke Kleve Nimweger Straße muss für Baustelle teilweise gesperrt werden

Die Stadtwerke Kleve erneuern die Wasserversorgungsleitung auf der Nimweger Straße, von der Titus-Brandsma-Straße bis zur Hauptstraße 2 in Wyler. Der Baubeginn ist voraussichtlich am 15. Mai geplant. Die Verlegung erfolgt in zwei Bauabschnitten, so dass sich für die Autofahrer nur zeitweise Behinderungen ergeben.