Kostenpflichtiger Inhalt: Maifeiertag im Grenzgebiet : Großer Ansturm auf Nimwegen in den Niederlanden bleibt aus

Nimwegen: Die Cafes an der Waal (Foto) und die in der City haben wieder geöffnet. Doch die Nimweger blieben größtenteils unter sich. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nimwegen Am 1. Mai kommen die Deutschen aus der Grenzregion eigentlich in Scharen in die niederländische Großstadt kurz hinter Grenze. Wir schauten, wie verlockend in Corona-Zeiten offene Cafés und Geschäfte in Nimwegen waren.