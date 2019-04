Gerichtsverhandlung in Kleve : Raubüberfall in Keeken: Niederländer steht vor Gericht

Ein Niederländer muss sich vor dem Klever Landgericht wegen Raubes und Körperverletzung verantworten (Symbolbild). Foto: dpa/Volker Hartmann

Kleve Am Klever Landgericht hat am Montag die Strafverhandlung gegen einen 31-jährigen Niederländer wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im September 2015 gegen 20 Uhr mit weiteren Tatbeteiligten in ein Wohnhaus in Kleve-Keeken eingedrungen zu sein.

Dort sollen die Eindringlinge die Bewohner zu Boden gestoßen, auf diese eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend sollen sie unter Vorhalt einer Pistole die Mobiltelefone der Zeugen, einen Autoschlüssel sowie 1700 Euro Bargeld erbeutet haben, so die Anklage.

Der Angeklagte, ein Sportinstruktor und Ernährungsberater aus Nimwegen, äußerte sich am Montag zu den Vorwürfen. „Ich habe in der Zeit ein wenig die Richtung verloren. Ich hatte keine feste Arbeit, bin viel in den Club gegangen und habe Alkohol und Drogen konsumiert“, übersetzte eine Dolmetscherin die mündliche Einlassung des 31-Jährigen.

In einem der Nachtclubs habe er dann einen Deutschen kennengelernt, der ihm von einem Haus erzählt habe, in dem sich eine Marihuanaplantage befinde. In den Plan, in das Haus einzubrechen, habe er dann eingewilligt, so der Angeklagte, und sei am 16. September 2015 mit zwei weiteren Personen dorthin gefahren.

Man habe zunächst an der Haustür geschellt, um sich zu vergewissern, dass niemand anwesend ist. Geöffnet habe niemand, man sei aber zur Sicherheit noch eine Runde mit dem Auto gefahren und habe dann erneut geschellt. Diesmal allerdings habe sich die Tür geöffnet. Man sei ins Hausinnere eingedrungen, er selbst habe sich im dunklen Flur eine Auseinandersetzung mit einem Mann geliefert. Pfefferspray sei eingesetzt worden, und nach einem Schlag gegen sein Gesicht sei er rausgerannt und stundenlang zu Fuß geflüchtet, so der Angeklagte. Erbeutet habe er entgegen dem Anklagevorwurf nichts, und auch von einer Pistole wisse er nichts. Der 31-Jährige wurde am 10. November 2018 in den Niederlanden festgenommen und sitzt seit dem 19. November in der JVA Kleve in Untersuchungshaft.