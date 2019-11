In Kleve und Kranenburg : Niederländer kauft Klever Altbauten auf

Auch das Backstein-Haus an der Stechbahn aus den 1930er Jahren hat de Wildt gekauft. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Kranenburg Benedict de Wildt (57) hat mit Geschäftspartner acht historische Häuser in Kleve und Kranenburg gekauft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine junge Frau kehrt auf dem Hof der ehemaligen Donsbrüggener Schule Blätter zusammen. In einiger Entfernung des früheren Pausenhofs steht ein Wäscheständer. Die letzten Sonnenstrahlen helfen beim Trocknen. Stapelweise Dachziegel, ein Container und Handwerkerwagen sind hier abgestellt. Deutliche Zeichen dafür, dass an dem Bau gearbeitet wird. Besitzer des Gebäudes ist der Niederländer Benedict de Wildt (57). Er steht auf dem Platz und zeigt auf das Objekt und sagt: „Hier kommen sieben Studentenwohnungen rein und drei für Familien.“ Anfang des Jahres hatte der Niederländer die Schule gekauft. An vier kleineren Appartements werde noch gearbeitet. Anfragen dafür gebe es mehrere. Wer hier wohnen will, zahlt neun Euro pro Quadratmeter. Nebenkosten sind dabei ebenso enthalten wie Küche und Waschmaschine.

Der 57-Jährige lebt seit knapp 20 Jahren in Kleve und hat mittlerweile acht Objekte gekauft. Das Besondere daran: Es sind ausschließlich historische Gebäude. Wie etwa zuletzt die Nütterdener Gaststätte „Zu den Forellenteichen“, wo nahezu jede Wand unter Denkmalschutz steht. Der Grund für den Niederländer ist simpel: „Das lohnt sich mehr, als neuere Häuser zu kaufen.“ In der ehemaligen Wirtschaft werden unter anderem altengerechte Wohneinheiten entstehen. Das Thema, wenig Wohnraum in denen viele Leiharbeiter untergebracht werden, ist für ihn keins. Auch in dem historischen Gasthof nicht.

Neben dem Gasthof in Nütterden besitzt er zusammen mit seinem Geschäftspartner, der sich um die Finanzierung kümmert, einige Häuser auf der Stechbahn in Kleve. Dazu gehört ein historisch bedeutender Bau aus den 1930er Jahren. In dem war einst die Handwerkskammer untergebracht. 2017 kaufte de Wildt das Haus. Nicht allein das Treppenhaus sei in seinem historischen Zustand erneuert worden. Ziel sei gewesen, möglichst viel der geschichtsträchtigen Elemente zu erhalten. Das habe ebenso gut wie schnell funktioniert. Ein Grund dafür ist: „Mit der Stadt Kleve arbeiten wir gut zusammen. Mit denen haben wir nie Probleme. Auch die Stadtwerke sind schnell. Ein Anruf und am nächsten Tag sind die hier.“

Wo sich der Niederländer mit etlichen Kennern der Branche einig ist: In Kleve gibt es zumindest Anzeichen für eine Immobilienblase. Was bedeutet, dass in Kleve mit Wohnraum spekuliert werde. Es kommt auf dem Markt zu einer deutlichen Überbewertung von Immobilien. Irgendwann würde dann der Markt einen Höchststand erreichen dann fallen die Preise. Ein Grund für de Wildt ist die aktuelle Preisentwicklung. „Wir schauen uns jede Woche Objekte an. Alles wird stets teurer“, sagt er. Seinen Erfahrungen nach sind vor allem kleine Wohneinheiten begehrt.