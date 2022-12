Niederländer kaufen in Grenzgebiet ein Drei Tage Kampf um Feuerwerk – Security bei Aldi

Wer hier einkauft, ist nicht zu übersehen: Gelbe Autokennzeichen lassen keine Zweifel aufkommen, dass die Verbraucher vor den großen Discountern aus den Niederlanden kommen. Es ist der Tag, an dem die Menschen aus dem Nachbarland Geschäfte und vor allem die Hallen der Discounter fluten wie an keinem anderen im Jahr. Wenn in Deutschland Feuerwerk für Silvester in den Prospekten von Aldi und Co. angepriesen wird, gibt es keinen Halt mehr. Die Niederländer sind ein Volk, das verrückt ist nach Kanonenschlägen und Raketen. Nach zwei Jahren Enthaltsamkeit war gestern der Tag gekommen, an dem die gesuchte Pyrotechnik für Silvester wieder angeboten wurde. Die Gäste holten das nach, worauf sie zwei Jahre verzichten mussten. Im Kleverland – aber besonders in der Grenzgemeinde Kranenburg – wurde nicht mehr in Paketen gerechnet. Die Maßeinheit waren randvoll gefüllte Kofferräume.