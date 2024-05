Weitreichende Entscheidung So gehen Eltern in Kleve mit der Grundschulempfehlung um

Die Grundschulempfehlung ist nicht bindend, aber sie soll für Eltern eine Hilfestellung sein. Die Klever Politik wollte nun wissen, ob sich die Eltern an die Ratschläge halten. Christian Schoofs, Fachbereichsleiter Schule, Sport, Kultur, berichtete im Ausschuss, dass zuletzt 100 Schüler in der Kreisstadt eine Gymnasialempfehlung bekommen hätten. Weitere 64 bekamen eine Realschulempfehlung, zudem eingeschränkt eine fürs Gymnasium. 95 Kinder wurden bloß der Realschule, 43 der Hauptschule und eingeschränkt der Realschule, 89 Schülerinnen und Schüler ausschließlich der Hauptschule zugeordnet. Und wie entschieden sich die Eltern? 156 Kinder wurden an Gymnasien, 79 an der Realschule und 174 an Gesamtschulen angemeldet. „Das ist das Bild, das sich für Kleve ergibt. Wir haben die Zahlen aber nicht weiter interpretiert“, sagte Schoofs.