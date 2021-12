Von Cuxhaven bis Österreich : Neues Seniorenreise-Programm der Caritas für 2022

Kleve Das neue Seniorenreisen-Programm ist erschienen. 2022 hat die Caritas Kleve insgesamt neun Reisen geplant – von Duhnen-Cuxhaven im Norden bis Zell am Ziller in Österreich.

Heike Lippe, die für den Caritasverband Kleve seit 2018 die Seniorenreisen koordiniert, hat für das kommende Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. „Aufgrund der hohen Nachfrage wollen wir gleich dreimal an die See reisen – nach Duhnen-Cuxhaven an die Nordsee, nach Kühlungsborn an die Ostsee und auf die ostfriesische Insel Baltrum“, sagt Heike Lippe.