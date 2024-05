Casa Algarve Was das neue portugiesische Bistro in Kleve zu bieten hat

Italiener gibt es zuhauf in der Region, auch griechische und spanische Restaurants schätzen die Menschen im Kleverland. Und niederländische Friteusen-Klassiker sind sowieso auf dem Vormarsch. Christina Silva aber will eine ganz neue Kulinarik in der Region etablieren: die portugiesische. „Ich bin die Tourismusbeauftragte für Portugal hier“, sagt die 62-Jährige mit einem breiten Grinsen auf den Lippen. Mit ihrem Mann hat sie in der Kavarinerstraße einen Leerstand beseitigt, in der Hausnummer 28 hat Silva vor wenigen Tagen ihr Bistro „Casa Algarve“ eröffnet.